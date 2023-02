F1: Os 60 anos da McLaren merecem distinção na designação do novo carro | AutoSport

A McLaren anunciou que o seu novo carro de Fórmula 1 para a temporada de 2023, terá a nomenclatura de MCL60. A designação, que não segue a numeração da época passada, faz referência ao 60º aniversário da equipa fundada por Bruce McLaren em setembro de 1963.

O carro do ano passado foi o MCL36, que continuou o sistema numérico de longa data da McLaren. Com a nomeação de Zak Brown como CEO da McLaren, as nomenclaturas dos carros da equipa de Woking passou de MP4 , utilizada durante o tempo de Ron Dennis, para MCL. A designação ‘M’ foi também utilizada para carros da McLaren noutras competições, como o M8D da Can-Am, o carro pilotado por Bruce McLaren e no qual perdeu tragicamente a sua vida.

O MCL60 será lançado na próxima segunda-feira na sede da equipa em Woking e marca também o início das celebrações dos 60 anos da equipa.

Proud of our past. Embracing our present. Shaping our future. 👊



A special name for a special year. #MCL60 coming 🔜 👀 pic.twitter.com/GRopoUh2At — McLaren (@McLarenF1) February 8, 2023