F1, Ryo Hirakawa com a Alpine: piloto de testes e reserva

A Alpine anunciou que o piloto japonês Ryo Hirakawa será adicionado ao grupo de pilotos de teste e reserva da equipa para a temporada de 2025, juntando-se ao já confirmado Paul Aron.

Hirakawa traz uma vasta experiência no automobilismo, tendo competido em diversos campeonatos de monolugares e endurance. Destaca-se pela vitória nas 24 Horas de Le Mans em 2022 e pelos dois títulos consecutivos na classe Hypercar do WEC (2022 e 2023).

Na Alpine, Hirakawa participará no programa de Testes de Carros Anteriores (TPC) e ajudará no desenvolvimento do carro e no trabalho técnico através do simulador. Além disso, terá a oportunidade de pilotar no treino livre 1 do Grande Prémio do Japão, em frente ao seu público local: “É uma honra juntar-me à BWT Alpine Formula One Team como piloto de teste e reserva para 2025”, afirmou Hirakawa. “A chance de pilotar um carro de F1, especialmente no meu país, é o auge para qualquer piloto. Estou ansioso por contribuir para um ano positivo com a equipa.”

O chefe de equipa da Alpine, Oliver Oakes, destacou a experiência diversificada de Hirakawa como um trunfo para a equipa: “Ter Ryo connosco em 2025 é ótimo. Ele trará uma ampla gama de experiência e talento à nossa equipa, especialmente no FP1 no Japão.” No line up principal da Alpine para 2025, Pierre Gasly continuará como piloto titular, ao lado de Jack Doohan, ex-vice-campeão da Fórmula 3 e vencedor de corridas na Fórmula 2, que substitui Esteban Ocon, agora na Haas.