F1: Ryan Reynolds entre novos investidores da Alpine | AutoSport

A Alpine e o grupo Renault anunciaram hoje o investimento de 200 milhões de euros da Otro Capital e do seu parceiro, a RedBird Capital Partners, juntamente com a Maximum Effort Investments, que passam a deter uma participação de 24% da Alpine Racing Ltd. Esta transação avalia a Alpine Racing Ltd em cerca de 900 milhões de dólares.

A Alpine Racing SAS, a entidade que fabrica os motores de F1 em Viry-Châtillon, França, não faz parte da transação e continuará a ser inteiramente detida pelo Grupo Renault.

A Maximum Effort Investments é liderada pelo ator Ryan Reynolds e entre os co-investidores, incluiu-se também Michael B. Jordan e o co-presidente do Wrexham AFC – clube de futebol inglês que foi adquirido por este fundo e que teve direito a uma série documental e à subida de divisão após 15 anos – Rob McElhenney. A Alpine salienta ainda que Alec Scheiner, co-fundador e sócio da Otro Capital, juntar-se-á ao Conselho de Administração da Alpine Racing Ltd. Com um forte conhecimento na construção de empresas com parceiros reconhecidos, como os Dallas Cowboys, o Fenway Sports Group, a NFL, o Toulouse FC e o Wrexham AFC, a equipa de F1 da Alpine espera beneficiar da experiência coletiva do grupo de investidores e do seu historial no setor do desporto.

Laurent Rossi, CEO da Alpine, garante que o dinheiro deste investimento será reinvestido na estrutura para acelerar a modernização das infraestruturas. “Esta associação é um passo importante para melhorar o nosso desempenho a todos os níveis. Em primeiro lugar, a Otro Capital, a RedBird Capital Partners e a Maximum Effort Investments, enquanto intervenientes internacionais com um forte historial na indústria do desporto, trarão a sua reconhecida experiência para impulsionar a nossa estratégia de media e marketing, essencial para apoiar o nosso desempenho desportivo a longo prazo. Em segundo lugar, as receitas adicionais geradas serão, por sua vez, reinvestidas na equipa, a fim de acelerar ainda mais o nosso plano ‘Mountain Climber’, que visa alcançar as equipas de topo em termos de instalações e equipamentos de ponta”, disse o responsável da Alpine.