F1: Rússia e Itália poderão receber duas corridas cada

O quebra-cabeça continua. O calendário 2020 será do mais difíceis de sempre a alinhavar e novas soluções começam a surgir.

O mundo atravessa momentos de incerteza e a F1 continua refém dessas incertezas. Sem poder fazer planos a médio prazo, o Grande Circo prepara-se para todas as eventualidades e futuros cancelamentos não podem ser postos de parte, pelo que novas soluções devem ser ponderadas.

Uma das novas soluções poderá ser uma jornada dupla em Sochi, na Rússia. Os promotores do circuito mostram-se muito recetivos à ideia de receber duas provas seguidas do Grande Circo, afirmando que estão prontos para o desafio. A infraestrutura está preparada, a localização é relativamente remota e com unidades hoteleiras nas proximidades do circuito o que pode facilitar a tarefa de manter o distanciamento social do staff das equipas da F1.

Também a Itália está na calha para receber outra prova além de Monza (Imola desde cedo mostrou vontade em receber a F1 em 2020) e Hockenheim também está na lista. Se o calendário europeu parece estar definido, o resto da época tem ainda muitas interrogações.

Do calendário inicial de 2020, ainda não está confirmado se os eventos adiados no Bahrein, Vietname, China, Canadá e Azerbaijão serão reagendados, sendo que as provas do Canadá, Azerbaijão e Singapura deverão ser canceladas por serem circuitos citadinos.