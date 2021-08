F1, Russell ou Bottas? Mercedes já escolheu, mas Wolff não diz nada | AutoSport

A Mercedes já decidiu quem será o colega de equipa de Lewis Hamilton em 2022 mas não o revela já, mas sim quando entender.

Curiosamente, ou nem por isso, George Russell mostrou mais uma vez hoje porque está na corrida ao ser segundo na qualificação, com um Williams.

Há muito que se sabia que este assunto é um ‘shootout’ entre Bottas, que corre pela Mercedes desde 2017, e Russell, que ‘entregou’ uma série de impressionantes corridas pela Williams esta temporada, mas a Mercedes entendeu protelar a decisão.

Depois da prestação de Russell na qualificação em Spa, Wolff foi questionado se a decisão já tinha sido tomada, mas ainda não estava pronto para torná-la pública: “Sim, sempre fui genuíno convosco. Se tivesse sido uma decisão fácil tê-la-íamos tomado mais cedo, pois sabemos o que temos com Valtteri e sabemos o que temos com o George, e ambos merecem ser tratados da melhor forma possível, pois ambos fazem parte da família e nós mantemo-los no topo.

Portanto, há prós e contras, e no final não há uma discussão perfeita. Só precisamos de gerir bem, e gerir bem a situação com quem quer que seja relativamente ao piloto que não ficar na Mercedes no próximo ano, e garantir que existe um bom programa para ele. Por fim, Wolff não revelou quando é que a decisão será tornada pública