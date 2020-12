F1: Russell acha que a Williams pode bater a Haas e a Alfa Romeo

George Russell é de opinião que a Williams poderá bater duas equipas rivais no próximo ano: “Estou confiante de que no próximo ano estaremos à frente da Haas. A julgar pelos nossos progressos, gostaria também de acreditar que estaremos à frente da Alfa Romeo. Como os regulamentos se mantêm no próximo ano, tenho a certeza que não vamos competir com as equipas do meio do pelotão, mas o nosso objetivo é ficar à frente da Haas e do Alfa Romeo” disse Russell, que ficou desapontado quando Lewis Hamilton regressou em Abu Dhabi, pois teve de fazer a última corrida do ano com a sua equipa, e a motivação podia não ser a mesma: “Estávamos preocupados que ele ficasse triste por regressar à Williams”, admitiu o engenheiro de topo da equipa, Dave Robson. “Mas, em justiça, tenho de dizer que ele era o mesmo de antes, por isso nada mudou” disse Robson. Já George Russell explicou: “Voltar à Williams foi mais difícil do que habituar-me à Mercedes pois eles têm um grande carro. É tudo o que se precisa como piloto: “Na Williams, por vezes há a sensação de que o carro está a controlar o piloto, mas na Mercedes não é esse o caso, és tu que estás a controlar tudo. Sai tudo tão natural quando o carro está a funcionar perfeitamente e é um prazer de pilotar. Foi provavelmente por isso que entrei no ritmo muito rapidamente”, disse.