F1: Rumores sobre Nyck de Vries ganham força | AutoSport

Os rumores iniciados há alguns dias de que Nyck de Vries poderá ser opção para a Williams começam a ganhar cada vez mais força. Desta vez é a secção italiana do motorsport.com a avançar que o neerlandês pode ser opção para a equipa de Grove.

Segundo esta publicação, a Mercedes terá decidido internamente que o jovem piloto que agora compete na Fórmula E e no endurance é a melhor opção para o lugar, com a Mercedes a garantir o desenvolvimento de um jovem piloto para o futuro. Assim a hipótese de Valtteri Bottas também começa a ganhar mais força e os rumores das conversações entre o finlandês e a Alfa Romeo fazem sentido.

Nyck de Vries foi campeão na F2 e foi piloto do programa de jovens da McLaren, numa altura em que a aposta da estrutura britânica foi Lando Norris, com De Vries a ficar sem hipótese de subir à F1. Depois de vencer a F2, o piloto tem estado ativo quer na Fórmula E quer no endurance. De Vries é piloto da Mercedes no campeonato 100% elétrico, compete de forma esporádica na Racing Team Nederland em LMP2 no WEC e no ELMS e é piloto de testes da Toyota no WEC. O talento do jovem de 26 anos não passou despercebido à Mercedes que tratou logo de assinar contrato, tal como fez com Stoffel Vandoorne, dois ex-McLaren. A F1 parecia já uma hipótese remota para de Vries mas com as mudanças que se estão a preparar na F1 poderá ter a oportunidade que procurou em 2019 quando venceu o título na F2, num duelo com Nicholas Latifi que poderá reencontrar na Williams.