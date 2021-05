F1: Rumores ‘frescos’ apontam: Valtteri Bottas vai perder lugar para George Russell em 2022 | AutoSport

Não são rumores novos, mas são os mais recentes. Valtteri Bottas vai perder o seu lugar na Mercedes, sendo trocado, obviamente, por George Russell. A única novidade da questão é o facto de se acrescentar que “já está praticamente feito”.

Quem o diz é o conhecido jornalista russo da Match TV, Alexey Popov: “Não vou revelar a fonte, mas houve muita conversa no paddock do Mónaco. Disseram-me que Russell se vai mudar para a Mercedes durante pelo menos dois anos, e não no lugar de Hamilton, já está praticamente ‘feito’.”. Popov especula ainda que Bottas pode substituir George Russell na Williams no próximo ano: “Esse é apenas o meu palpite, mas mas o facto de Russell ir estar no Mercedes é quase certo”, diz.

Para muitos isto é algo quase evidente, mais cedo ou mais tarde iria acontecer, pois Bottas não fez nada de diferente e a Mercedes precisa de começar a preparar a transição para pilotos mais jovens, mas esperar que Bottas se possa contentar com a Williams, é um exagero de todo o tamanho, pois Valtteri Bottas, pode não ter conseguido nunca fazer o que Nico Rosberg fez a Hamilton em 2016, mas o finlandês é muito mais piloto do que muita gente pensa.

São poucos os que podem bater Hamilton em qualificação e Bottas já o fez 16 vezes (a 17ª pole foi face a George Russell). Por isso, não nos admiramos se Bottas rumar a ‘uma’ Aston Martin, por exemplo…