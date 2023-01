F1: Rumores de uma aliança Ford / Red Bull crescem | AutoSport

Não passam, neste momento, de rumores a circular pela internet. Mas são rumores que ganharam força e que têm sido referidos com alguma insistência nos últimos dias.

A Red Bull e a Alpha Tauri vão lançar os seus carros em Nova Iorque. No dia três de fevereiro, a equipa campeã do mundo vai mostrar o seu novo RB19 num lançamento feito em Nova Iorque, o que vai contra a tendência dos últimos anos de lançar o carro de forma minimalista. Também a Alpha Tauri vai aproveitar a semana da moda em Nova Iorque para lançar uma semana depois o seu novo AT04 no dia 11 de fevereiro. A questão que surge é simples: porque dois lançamentos em Nova Iorque? E a resposta a essa pergunta parece apontar, segundo algumas fontes, para a Ford.

Foi referido recentemente um possível acordo entre a Ford e a Red Bull. Rumores indicavam que a marca americana estaria interessada em aproveitar a F1 para fins de marketing e a parceria com a Red Bull seria a plataforma ideal. Muito longe de estar interessada em avançar com um compromisso demasiado envolvente, a Ford estaria disposta a ajudar na parte técnica em áreas onde tenha mais experiência, mas o objetivo principal desta parceria seria a marca americana dar o nome aos motores e trabalhar a sua exposição, enquanto a Red Bull aproveitava a máquina de marketing da Ford para chegar ainda mais longe. No plano diretivo e técnico, a Red Bull manteria a liderança, com a Ford a ter pouco envolvimento neste capítulo.

Algumas fontes referiram que a Ford vai enviar uma comitiva de convidados para Nova Iorque na data do lançamento da Red Bull. Para já não passam de rumores, que podem não se confirmar. Mas estes podem ser também sinais de que algo está a acontecer e podemos ter uma nova marca representada na F1.