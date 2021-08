F1: Rumores de Nyck de Vries na Williams “mundo do ‘motorsport’ reconhece a competitividade da Fórmula E” | AutoSport

Nyck de Vries é o novo Campeão da Fórmula E, sucedendo a António Félix da Costa e o neerlandês é de opinião que os rumores que o dão como possível na Fórmula 1 significam que a Fórmula E está a receber cada vez mais atenção e que a competição já atingiu um nível muito alto.

Com a mais do que provável ida de George Russell para a Mercedes, abre-se um lugar na Williams e a estarem corretos os rumores, de Vries é candidato ao lugar.

Como se sabe o piloto do Mercedes EQ testou o Mercedes F1 pela primeira vez em Abu Dhabi, em dezembro último e pode rumar à Williams. Em declarações à The Race: “Penso que mostra o nível da competição, mas também mostra que o mundo do desporto automóvel está a reconhecer a competitividade do campeonato e a valorizar e classificar a qualidade tanto nas equipas como nos pilotos. De resto vou esperar e ver o que acontece nos próximos meses e como vai ser o meu futuro”, disse de Vries.