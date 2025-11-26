F1: Rumores de cancelamento da prova de Madrid negados

O presidente da Câmara de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, voltou a pronunciar-se sobre o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, após o surgimento de rumores de que o novo circuito urbano da capital espanhola poderia não estar pronto para a estreia prevista no calendário de 2026.

Desde o anúncio do projeto “Madring”, que visa trazer a Fórmula 1 de volta a Madrid, o evento tem enfrentado críticas e protestos devido ao impacto ambiental e às perturbações locais esperadas. Em setembro, circularam nas redes sociais vídeos de manifestações sob o lema “Stop F1 Madrid”, em que moradores contestavam a transformação do seu bairro em pista de corridas.

Nos últimos dias, novas dúvidas quanto à viabilidade do projeto surgiram após a publicação, por um meio italiano, de imagens que mostrariam o circuito ainda em obras. No entanto, Almeida desmentiu publicamente essas alegações, garantindo que a construção decorre dentro do previsto e sem atrasos.

“Não sei de onde veio essa notícia, mas o circuito está adiantado em relação ao calendário e tudo está a correr na perfeição”, afirmou Martínez-Almeida, em conferência de imprensa no Ayuntamiento de Cibeles, citado pela Europa Press Madrid.

O autarca acrescentou: “Madrid, apesar da relutância e do incómodo de alguns, vai ter um Grande Prémio de Fórmula 1, e será um dos melhores, se não o melhor. Os patrocinadores estão garantidos, o circuito está a ser construído, por isso lamento, mas a 12 de setembro do próximo ano haverá Fórmula 1 em Madrid — e será um verdadeiro sucesso.”