F1: Rumor dá conta do interesse da McLaren na Red Bull Powertrains para 2026 | AutoSport

Os relatos sobre um possível fim da relação da McLaren com o atual fornecedor de unidades motrizes Mercedes para a época de 2026 e seguintes têm vindo a aumentar nas últimas semanas, surgindo um novo rumor que dá conta do interesse da equipa de Woking nos novos motores da Red Bull Powertrains Ford que farão a estreia nessa mesma época.

Segundo o jornal britânico The Independent, o CEO da McLaren Zak Brown visitou a fábrica de Milton Keynes da Red Bull no início deste mês para explorar essa opção para 2026, numa primeira discussão com os responsáveis da estrutura campeão do mundo de Fórmula 1 em título.

Recordamos que no início do mês a publicação The Race dava conta que a McLaren e a Honda teriam iniciado conversações para uma possível reedição da parceria, visto o registo na FIA dos nipónicos como fabricantes de unidades motrizes para o próximo ciclo regulamentar. Pouco tempo depois, Zak Brown admitiu que a equipa está satisfeita com a parceria com a Mercedes, mas que poderia considerar outras opções para 2026. “Estamos muito felizes com a Mercedes”, disse Brown. “Temos algum tempo para decidir o que queremos fazer em 2026, penso que é muito bom para a Fórmula 1 ter fabricantes a entrar no desporto. […] É certamente algo que Andrea [Stella] e eu iremos rever a seu tempo; não estamos com muita pressa e estamos muito contentes com a Mercedes, por isso veremos como as coisas se desenrolam no próximo ano, antes de tomarmos uma decisão”.

Um porta-voz da Red Bull confirmou ao The Independent que Brown esteve na fábrica de Milton Keynes.

Foto de destaque: Getty Images / Red Bull Content Pool