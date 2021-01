F1: Rumores da venda da Aston Martin “completamente falsos”

Recentemente surgiram rumores de que a Aston Martin poderia ser comprada por um grupo chinês. Mas esses rumores foram negados pelos responsáveis da marca.

De acordo com Joe Saward, jornalista de F1 , há a possibilidade de a Aston Martin poder ser comprada novamente, com uma empresa chinesa alegadamente interessada. Ele escreveu no seu próprio blogue: “Esta manhã houve uma história interessante do East Money da China, um website que observa os mercados financeiros, que sugeria que a empresa chinesa BYD Auto Company se prepara para adquirir a empresa automóvel Aston Martin, num negócio que valorizaria a empresa britânica em 4,1 mil milhões de libras”.

Recordamos que Lawrence Stroll adquiriu a maioria das ações da marca e está a fazer uma remodelação na estrutura, que agora irá ser representada na F1.

Um porta-voz de Lawrence Stroll disse ao Pitpass e outros que os rumores de uma possível venda de Aston Martin não se baseiam em nada: ‘O proprietário da equipa Lawrence Stroll descreve os rumores como “mentira absoluta e totalmente falsos”.

A declaração prossegue dizendo que a Stroll continua muito entusiasmado com o projeto e sempre acreditou no seu sucesso a longo prazo. Assim, os relatórios de uma aquisição pela empresa chinesa BYD Auto Company não parecem ser verdadeiros.