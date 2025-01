F1: Rumores da ida de Max Verstappen para a Aston Martin continuam

A teoria diz que esta mudança é plausível. A Aston Martin está a fazer um investimento tremendo em infraestruturas e staff técnico, assinando com alguns dos nomes mais respeitados no paddock. A entrada de Newey dá um ânimo tremendo à equipa e pode ser o “isco” necessário para convencer Verstappen, que também já teria bons motivos para se mudar com a presença da Honda na estrutura britânica. Ou seja, há dinheiro, há pessoal qualificado, instalações de ponta e um fornecedor de motores que tem sido a base do sucesso de Verstappen. Está tudo reunido para o neerlandês aceitar. E o que falta para ele dar o sim? Talvez entender apenas se a Red Bull se vai manter competitiva ou não. Caso a sua atual equipa não consiga manter o nível que tem apresentado, não é de todo descabido vermos uma mudança para a Aston Martin, mais até do que para a Mercedes.

