F1: Rumores apontam para mega contrato de Lewis Hamilton | AutoSport

Lewis Hamilton tem contrato assinado com a Mercedes até ao final deste ano, mas parece ser vontade do piloto e da equipa renovar o vínculo, apesar de Toto Wolff já ter dito que as partes ainda não começaram a negociar e que num par de horas essa questão deveria estar resolvida. A certeza de manter o heptacampeão do mundo de Fórmula 1 como piloto da Mercedes é grande, mas também deverá ser o montante que o piloto deverá passar receber caso a renovação avance.

Segundo o que avança o website francês Sportune, trata-se de um novo contrato de dois anos para as temporadas 2024 e 2025 e um salário de 45 milhões de euros por ano. Além disso, está previsto um bónus de 25 milhões de euros em caso de novos títulos mundiais. Ainda segundo a mesma fonte, deverá existir ainda um acordo para que o piloto britânico passe a ser embaixador da Mercedes por mais dez anos, pelo qual arrecadaria cerca de 25 milhões de euros por ano.

Ainda são dados não confirmados, mas Lewis Hamilton é um dos desportistas mais bem pagos do mundo e a extensão do contrato terá que responder a apenas duas perguntas: qual o valor a pagar ao sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1 e por quanto mais tempo vai continuar a competir o piloto britânico de 38 anos?