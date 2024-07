F1: Rumores apontam George Russell à Audi

É o mais recente rumor do mercado de pilotos. De todos os que têm surgido, será talvez o mais inverosímil, mas no mundo da F1, estamos habituados a mudanças radicais e inesperadas. George Russel está a ser apontado como potencial alvo da Audi.

A Audi já assinou com Nico Hülkenberg, mas continua à procura de um colega de equipa para o piloto alemão. Carlos Sainz era a opção mais forte, dada a sua saída da Ferrari, mas o espanhol mantém o seu futuro em aberto, à espera da melhor oportunidade possível. Com o tempo a passar, os responsáveis da Audi estarão já atentos a outros alvos. E o nome George Russell começou a ser referido.

A Motorsport Magazin, da Alemanha, refere que George Russell poderá ser um potencial alvo, tendo em conta que o seu contrato com a Mercedes termina no final do próximo ano. A publicação refere que se a Audi não conseguir os alvos pretendidos este ano, poderá optar por uma solução de recurso (manter Valtteri Bottas ou Zhou Guanyu) e esperar pelo fim de alguns contratos no mercado seguinte. E nessa situação está George Russell.

No entanto, a proposta da Audi teria de ser muito boa. George Russell é piloto do programa de jovens da Mercedes e com a saída de Lewis Hamilton, poderá assumir o papel de n.º1, mais ainda se a opção da Mercedes para a vaga de Hamilton for Andrea Kimi Antonelli. No entanto, Toto Wolff continua a dizer que a ida de Max Verstappen para a Mercedes, apesar de difícil, não é impossível. Se num golpe de teatro, Verstappen resolvesse mudar-se da Red Bull para a Mercedes, Russell poderia sentir-e tentado a mudar de ares.

Para já são todos cenários muito rebuscados que dependem de muitas variáveis, pouco prováveis de acontecer. Mas os rumores continuam a surgir e quando Sainz decidir o seu futuro, esperam-se algumas mudanças na grelha.