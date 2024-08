F1: Ruanda com interesse em receber prova

O regresso de uma prova em África ao calendário de Fórmula 1 pode ainda acontecer, pelo menos é esse o objetivo do diretor-executivo da Fórmula 1 Stefano Domenicali.

Em declarações ao Motorsport.com, Domenicali explicou que responsáveis da Fórmula 1 vão entrar em conversações com representantes do Ruanda no próximo mês, numa altura em que a nação africana intensifica os seus esforços para garantir um lugar no calendário do mundial da FIA.

O continente está há muito no radar da disciplina e desta forma o Ruanda surgiu como um dos principais candidatos entre os vários países que querem organizar uma prova. Embora várias nações do continente tenham demonstrado interesse em acolher um Grande Prémio, a proposta do Ruanda avançou para uma fase em que podem agora ter lugar negociações formais.

Apesar de não ter sido possível chegar a um entendimento com o circuito de Kyalami, sendo este o palco do último GP naquele continente, alegadamente por razões financeiras, Domenicali manteve a esperança no regresso a África, deixando a porta aberta a outros circuitos e países.

Admitindo que esta é uma proposta “séria”, Domenicali explicou à publicação que “apresentaram um bom plano e temos uma reunião no final de setembro”. Além disso, o responsável máximo da Fórmula 1 acrescentou que se trata de um circuito permanente, não sendo uma proposta para mais uma prova em traçado citadino.

A Fórmula 1 pretende alargar a sua presença em diferentes regiões do mundo, aproveitando o crescente interesse. Desta forma, a realização de uma corrida em África constituiria um marco significativo para a Fórmula 1.

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA