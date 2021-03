F1: Roy Nissany vai testar no Bahrein

Roy Nissany vai estar no teste do Bahrein, tendo direito a meio dia de teste com a equipa.

Num ano em que o tempo de teste foi significativamente reduzido, a Williams irá colocar em pista Nissany durante meio dia. Simon Roberts explicou o plano:

“Dividimos o teste, um piloto todos os dias”, disse Roberts. “É bom para o Roy ter essa experiência no carro. Podemos usar o dia com Roy para fazer coisas que depois deixam os pilotos com outras partes do programa. Por muito do carro ser do ano passado não será um recomeço do zero, por isso temos expectativas bastante elevadas em termos de quilometragem e fiabilidade”.

“Estou bastante confiante que temos um bom carro e que o trabalho que tem sido feito irá melhorar a fiabilidade”, disse Roberts. “Vamos ter uma ideia talvez do nosso ritmo de corrida contra os outros, mas só quando chegarmos à qualificação e à corrida é que saberemos realmente como é o desempenho. Tenho esperança que tenhamos feito algumas melhorias que farão a diferença, mas é demasiado cedo neste momento para dizer até onde isso nos levará”.