F1: Roy Nissany mantém-se como piloto de testes da Williams

Roy Nissani, piloto de F2 que foi também piloto de testes na Williams vai manter o lugar na estrutura britânica.

O israelita de 26 anos irá manter o lugar que ocupou em 2020, tendo feito quatro sessões de treinos com a Williams. Este ano também estará ao volante durante um dia de testes de pré-época antes da primeira corrida de 2021, e terá uma participação maior no simulador em Grove, estando completamente inserido na equipa, tanto na fábrica como na pista, sempre que possível.

“Sinto-me verdadeiramente honrado por continuar a fazer parte da Williams. Desde que começámos, fizemos enormes progressos em muitas áreas – além dos TL1, tivemos muito trabalho produtivo nos bastidores. Ao dedicar o máximo que pude à equipa, melhorei as minhas competências e as minhas capacidades como piloto. Estou muito interessado em continuar esta forma em 2021″, disse Nissany

“Estou satisfeito por Roy continuar a ser o piloto de testes oficial da equipa em 2021, com base no bom trabalho que começámos no ano passado”, disse o chefe da equipa Simon Roberts. “Como equipa, ficámos muito satisfeitos com as contribuições de Roy, tanto através do seu trabalho na pista como no simulador em Grove, o que contribuiu para os ganhos que pudemos fazer com o FW43. Queremos também de ver Roy crescer como piloto, e não temos dúvidas de que ele continuará a evoluir este ano”.