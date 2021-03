F1, Ross Brawn: “Yuki Tsunoda é um dos melhores estreantes dos últimos anos”

Ross Brawn teceu rasgados elogios a Yuki Tsunoda. O jovem piloto da Alpha Tauri fez a sua estreia na F1 e terminou nos pontos. Brawn enalteceu o talento e a postua do japonês:

“Estou realmente impressionado com Yuki Tsunoda. Conheci-o no fim-de-semana pela primeira vez e ele é uma personagem realmente impressionante”, escreveu Brawn no seu debrief do GP do Bahrein. “Ele é bastante divertido. Ele teve alguns momentos brilhantes na corrida, o que é encorajador considerando que foi a sua primeira prova de F1. Ele é o melhor estreante dos últimos anos, tendo sido bastante impressionante em qualquer série em que tenha competido. A sua promoção pela Red Bull parece ser uma jogada brilhante”.