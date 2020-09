F1: Ross Brawn volta a falar na ideia da grelha invertida

O Diretor Executivo da Fórmula 1, Ross Brawn, voltou a falar novamente na ideia de grelhas invertidas para a Fórmula 1.

Na sua coluna no f1.com, Brawn afirmou: “Monza era um candidato a uma corrida com uma grelha invertida. Infelizmente não conseguimos avançar com o formato, mas o conceito é algo que nós e a FIA queremos trabalhar nos próximos meses e discutir com as equipas para o próximo ano”.

“Acreditamos que a corrida de ontem mostrou a excitação que isto pode proporcionar e com os carros do próximo ano a serem semelhantes os nosso adeptos poderiam ver um ‘drama’ semelhante ao de Monza”.

“É claro que numa corrida de grelha invertida as equipas irão preparar os seus carros de forma diferente. Neste momento a Mercedes prepara os seus carros para alcançar a volta mais rápida e controlar a corrida na frente. Se souberem que têm de ultrapassar, terão de mudar a sua abordagem. Vamos continuar a avaliar novos formatos com o objetivo de melhorar o espetáculo, mas mantendo o ADN da Fórmula 1”, finalizou Brawn.