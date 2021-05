F1, Ross Brawn: “Vimos a nova geração de campeões” | AutoSport

O segundo pódio mais jovem de sempre da F1 deu-nos uma amostra do que pode ser o futuro da competição. Ross Brawn referiu que vimos a nova geração de campeões no pódio do Mónaco.

Max Verstappen, Carlos Sainz e Lando Norris subiram ao pódio e foram elogiados por Brawn:

“Com Max, Carlos e Lando no pódio, vimos a próxima geração de campeões mundiais de Fórmula 1. Carlos fez o tipo de performance que eu espero dele. Ele amadureceu muito bem. De todos os pilotos que mudaram de equipa, ele está a fazer um dos melhores trabalhos. Instalou-se muito rapidamente e está a produzir muito bons resultados. O seu antigo colega de equipa, Lando, esteve forte durante todo o fim-de-semana, numa pista onde muitos esperavam que a McLaren tivesse dificuldade. A sua consistência tem sido impressionante e ele mereceu muito o terceiro pódio da sua carreira.”

“Max e Red Bull estiveram na sua melhor forma no Mónaco. Não sei o que teria acontecido na qualificação se Max tivesse completado a volta, mas na corrida, ele foi imperial.“

“Ele teve tudo sob controlo desde quando as luzes se apagaram. Ele não esticou a vantagem e, em vez disso, manteve todos compactos na parte inicial da corrida, pois não queria alargar as distâncias para que as pessoas pudessem saltar para as paragens nas boxes. Quando se tornou claro que os pneus de Valtteri estavam a perder a vantagem acelerou e ganhou vantagem.“