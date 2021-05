F1, Ross Brawn: “Vamos tentar melhorar o Mónaco” | AutoSport

Ciente de que o Mónaco não é a pista que mais espetáculo dá no calendário da F1, Ross Brawn referiu que os responsáveis da F1 já tentaram encontrar soluções para a falta de ultrapassagens e vão continuar a tentar:

“Estamos no Mónaco e olhámos para a pista de forma superficial, sem nada óbvio, mas vamos continuar a tentar”, disse ele. “É um evento brilhante com uma grande história , uma atmosfera única e é uma corrida que todos querem vencer, mas todos conhecemos as limitações da pista. As pessoas dizem muitas vezes porque não se muda a estratégia dos pneus, ou coisas do género, mas as equipas adaptam-se.”

“Vimo-lo em Singapura há alguns anos, quando os pneus eram muito macios, os pilotos pilotavam muito devagar para que o grupo estivesse compacto e ninguém conseguisse ganhar vantagem nas boxes. As equipas encontram táticas para ultrapassar isso.”

“É preciso evitar certo tipo de truques – ter partes da pista que se tem de fazer várias vezes numa corrida, acho que não devemos fazer nada disso. Mas vamos certamente olhar para a pista. Não será a primeira vez que alguém tentou fazer mudanças e ninguém chegou a lado nenhum até agora, mas agora temos ferramentas, a nossa ferramenta de simulação, por exemplo, e vamos ver certamente verá se há algo que podemos fazer”.