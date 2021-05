F1, Ross Brawn: “Tinha as minhas dúvidas sobre Sebastian Vettel…” | AutoSport

Sebastian Vettel foi dos melhores da corrida do Mónaco e foi elogiado por Ross Brawn. O responsável desportivo da F1 admitiu que tinha algumas dúvidas sobre Vettel, mas enalteceu a performance do alemão:

“Foi ótimo ver Sebastian Vettel de volta aos pontos. Admito abertamente que tive as minhas dúvidas sobre ele nos últimos tempos e ele tem estado em baixo nos seus últimos anos na Ferrari e depois quando se juntou à Aston Martin. Mas no Mónaco, Sebastian voltou às boas exibições. O seu desempenho na corrida foi muito forte e recordou-nos o que esperávamos do tetracampeão mundial.“