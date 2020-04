F1, Ross Brawn: “Temos de ultrapassar isto para o desporto não ‘desabar’…”

O diretor geral da Fórmula 1, Ross Brawn, diz que vai chegar o dia em que as pessoas têm de trabalhar, para evitar o “colapso” da série. A Fórmula 1 continua num período de paragem, com as nove primeiras corridas de 2020 adiadas/canceladas.

“As pessoas vão ter de voltar ao trabalho. Não sabemos quando o fazer. Vamos esperar por uma vacina e que todos sejam vacinados? Quanto tempo isso pode levar?”

“Portanto, vamos ver e quando acharmos correto e justo que as pessoas voltem ao trabalho, teremos de voltar, com mais precauções do que antes. Mas, esta doença tem um grande impacto social e económico, por isso temos de considerar isso. Só precisamos de encontrar um equilíbrio para que a normalidade volte a existir.”´

“O desporto também é um grande fator para o bem-estar das pessoas. É entretenimento e traz emoções positivas. Se o desporto desabar, temos milhares de pessoas desempregadas, temos de encontrar forma de ultrapassar isto.” – disse Brawn ao the-race.com.