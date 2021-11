F1, Ross Brawn: “Sou um admirador de Fernando Alonso” | AutoSport

Ross Brawn usou a sua habitual coluna para elogiar a prestação de Fernando Alonso. Para o responsável da F1, Alonso foi o melhor em pista no Qatar e fez questão de referir que é um admirador das capacidades do espanhol.

O britânico aproveitou para elogiar também a prestação da Alpine e espera que este pódio motive o asturiano a ficar mais tempo na F1;

“O meu piloto do dia é o Fernando. Tal como Lewis, ele adaptou-se à pista muito rapidamente e pôs o carro a funcionar bem. A Alpine esteve bem durante todo o fim-de-semana. Ele está a divertir-se muito, está no seu elemento. Sou um grande fã do Fernando e sempre fiquei frustrado por ele só ter ganho dois campeonatos mundiais olhando ao seu talento. Ele ainda está apaixonado por F1 e isso nota-se. Ele é um grande talento e talvez a perspetiva que ele tem agora, após um tempo afastado do desporto, possa estar a ajudar. Foi brilhante vê-lo lá em cima no pódio e é óptimo ver a Alpine tão bem. Será que este pódio o vai estimular a ficar por mais algum tempo – quem sabe? Penso que todos nós queremos o Fernando durante algum tempo. Ele merece estar presente, não há dúvidas quanto a isso. É ótimo para o desporto, ótimo para os adeptos, ótimo para todos”.