F1, Ross Brawn: “Silverstone mostrou que estamos na direção certa” | AutoSport

Ross Brawn ficou contente com o que viu em Silverstone. O GP da Grã Bretanha foi um dos melhores do ano, senão o melhor, e o responsável desportivo da F1 considera que esta corrida foi a prova de que a F1 está no bom caminho:

“A corrida deste ano em Silverstone foi um clássico – e uma demonstração do que o desporto estava a tentar alcançar com estes novos carros de corrida revolucionários”, escreveu Brawn depois da corrida. “Foi um alívio ver que Zhou Guanyu e Alex Albon estão bem depois de grandes impactos – e mais uma vez, um belo exemplo do progresso que a Fórmula 1 e a FIA fizeram com segurança. Este ano, temos assistido a grandes lutas. Os pilotos estão a desfrutar destes carros. Todos eles apreciaram a mudança e a nova capacidade de se aproximarem de outros carros. Muitos deles referiram que, embora nem sempre isso leve a uma ultrapassagem direta, a possibilidade de pressionarem mais e tentarem forçar um erro é significativamente melhorada. Assistimos a inúmeras batalhas fascinantes que se prolongaram por várias curvas, com múltiplas mudanças de posição. Vimos os pilotos serem capazes de tomar múltiplas trajetórias com estes novos carros – e isso permitiu que dois, três ou mesmo quatro carros passassem quase lado a lado. Não creio que tenha havido um único piloto que não tenha reconhecido ou se tenha entusiasmado com isso. O que demonstra é que a F1 e a FIA foram na direcção certa, e o desporto pode avançar com renovada confiança de que esta abordagem é o que é necessário para o futuro.”