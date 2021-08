F1, Ross Brawn: “Sebastian Vettel nasceu de novo” | AutoSport

Ross Brawn elogiou Sebastian Vettel, que tem subido de forma a cada corrida. O piloto alemão está de volta às boas prestações e Brawn considera que estamos a ver o “velho” Vettel.

“Com o seu comportamento, desempenho e abordagem atuais, não posso deixar de sentir que temos o velho Sebastian de volta”, escreveu o diretor-geral da F1 na sua revisão pós-corrida. “Portanto, é dececionante para ele e para a equipa que tenham sido desqualificados por não terem combustível suficiente para fornecer uma amostra. Embora a perda de pontos seja frustrante, ele pode tirar ficar contente das suas performances. Tenho de levantar as mãos e dizer que tive as minhas dúvidas quando ele foi para Aston Martin, pois o fim da carreira da Ferrari foi bastante dececionante para todos – mas ele teve um novo sopro de vida. Esteve muito perto de conseguir essa vitória. É ótimo vê-lo atuar desta forma. Ele não cometeu erros e pressionou Esteban [Ocon]. Aquele pequeno problema na paragem nas boxes pode ter sido um fator para não passar por Esteban ou, no mínimo, teria tornado a luta mais próxima quando o seu rival saiu das boxes. Sebastian nasceu de novo. Ele esperará um resultado final melhor da próxima vez”.