F1, Ross Brawn: ” Se uma equipa for impedida de entrar num país, não podemos ter corrida”

A F1 deixou claro que não fará corrida se alguma das equipas for impedida de entrar nos países que recebem a F1.

Ross Brawn afirmou que as corridas não poderão acontecer se algumas das equipas for afetada com as restrições que estão a ser colocadas em alguns países, nomeadamente o Bahrain e o Vietname que recebem as primeiras rondas do campeonato. Estes países estão a impedir a entrada de pessoas vindas de locais onde o surto de Coronavírus se tem sentido mais, como é o caso da Itália, o que afeta equipas como a Ferrari, Alpha Tauri, Alfa Romeo, Haas e a Pirelli.

“Se uma equipa é impedida de entrar num país, não podemos ter uma corrida ”, disse Ross Brawn à Reuters. “Obviamente, se uma equipa fizer a escolha para não ir a uma corrida, a decisão é deles. Mas se uma equipa é impedida de ir a uma corrida por causa de uma decisão do país, é difícil ter uma competição justa”.

Brawn diz que a F1 é “responsável” em qualquer decisão tomada no futuro.

“É uma situação muito séria, então não quero subestimá-la”, reconheceu. “Mas estamos a tentar fazer corridas. Temos que fazê-las de forma responsável. Estamos minimizando o número de pessoas no paddock, solicitando às equipas que enviem um número mínimo de pessoas necessárias para uma corrida”.