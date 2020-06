F1: Ross Brawn revela a “divertida” oposição da Mercedes ao handicap aerodinâmico

O chefe da Fórmula 1, Ross Brawn, admitiu que a oposição da Mercedes ao limite de testes aerodinâmicos (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS) foi “divertida”.

Ao motorsport.com, Brawn revelou: “Foi realmente divertido no sentido em que a Mercedes se estava a queixar sobre o assunto e eu disse: ‘Estás a assumir que vais ganhar sempre. Pensa por um momento, és o segundo ou terceiro, não gostarias de ter pouco de ajuda?”.

“Nós não estamos a fazer nada para prejudicar os pilotos em pista. Isto é mais como a NFL (liga nacional de futebol americano) onde as equipas menos bem sucedidas têm uma maior oportunidade no início, mas depois têm de cumprir. Não estamos a dar pontos a ninguém”.

“Penso que é uma oportunidade e um encorajamento para as equipas mais pequenas. Se considerarmos a situação muito real de alguém que investe na Williams, eles podem agora dizer com toda a legitimidade que temos esta oportunidade no futuro de sair da parte de trás da grelha”.