F1: Ross Brawn quer seis corridas sprint em 2022 | AutoSport

Ainda sem qualquer ensaio feito, Ross Brawn assumiu o desejo pessoal de ter seis corridas sprint em 2022.

O responsável pela parte desportiva da F1 não esconde que pretende ver mais corridas sprint para o futuro e que gostava de ver seis corridas neste formato na próxima época, garantindo ainda assim que não se trata de uma tentativa de mudar definitivamente o formato das corridas de F1:

“Sendo apenas uma opinião minha, sem ter consultado as equipas ou o nosso grupo comercial, penso que seria bom fazer meia dúzia de corridas de sprint numa época. Não creio que uma temporada completa com corridas de sprint seja o que queremos, mas vamos ver como corre esta temporada primeiro”, disse o chefe da F1 à The Race.

“‘Se não for um sucesso, não forçaremos a sua implementação. Se o público não responder positivamente, então não vemos qualquer razão para o fazer. No entanto, tentaremos garantir que as pessoas possam ver que isto tem valor acrescentado, e depois veremos como corre”, conclui Brawn.