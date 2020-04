F1, Ross Brawn: “Ponderar o risco para decidir começo”

O ‘chefe’ da Fórmula 1, Ross Brawn é de opinião que a disciplina terá de encontrar o equilíbrio certo entre a questão económica e a segurança para determinar a data do regresso. Neste momento e apesar da pandemia de coronavírus ainda se manter em força na Europa, Brawn diz que a vida tem de voltar a uma situação minimamente normal: “Penso que as pessoas vão ter de voltar ao trabalho em algum momento, e não sei se isto estará 100% esclarecido quando o fizermos. Se esperarmos até que esteja 100% limpo e uma vacina tenha sido inventada e todos tenham sido vacinados, que momento no futuro será esse?” disse à Sky F1″, alertando para uma situação que começa a preocupar muita gente um pouco por todo o lado. Não se morre do mal, morre-se da cura, diz o ditado português.

“Portanto, haverá algum grau de julgamento envolvido quando for justo e correto que as pessoas voltem ao trabalho, talvez com muito mais precauções do que as que tomavam antes”.

Logicamente, a questão económica preocupa a F1, a Ross Brawn sublinha que o impacto económico do vírus tem de ser levado em conta: “Há um enorme impacto social e económico desta doença e isso tem de ser tomado em consideração também em termos de decidir quando é a melhor altura para regressar. Tem havido tragédias terríveis nas pessoas que foram diretamente afetadas pela doença, mas também o impacto económico e social desta doença vai começar a tornar-se um fator real, portanto precisamos de encontrar o equilíbrio que permita que alguma forma de normalidade volte a existir. O desporto é um grande fator de bem-estar para as pessoas, diverte-as, envolve-as, há muitas emoções positivas no desporto”.