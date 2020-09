F1: Ross Brawn otimista quanto ao futuro de Mick Schumacher

Mick Schumacher vai fazer a sua estreia num fim de semana de Grande Prémio de Fórmula 1 na Alemanha, no Grande Prémio Eifel, no circuito de Nürburgring (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS). Na sua coluna no f1.com, o diretor executivo da Fórmula 1, Ross Brawn, falou sobre a prestação do filho do lendário Michael Schumacher na Fórmula 2 no Grande Prémio da Rússia.

“Carregar o nome Schumacher não é um trabalho fácil. Pode ter alguns benefícios, mas estás sujeito ao escrutínio a tempo inteiro”, afirmou Brawn

“O Mick tem estado extremamente bem neste final de temporada, a sua segunda na Fórmula 2, onde começamos a ver um piloto mas desenvolvido e maduro. A Rússia foi um excelente exemplo disto e estou otimista para o futuro”, finalizou Brawn.