F1, Ross Brawn: “O sucessor de Lewis Hamilton é Max Verstappen” | AutoSport

Para Ross Brawn o natural sucessor de Lewis Hamilton é Max Verstappen.

Com Hamilton a chegar ao fim da sua carreira, começa a colocar-se a questão de quem será o seu sucessor. Essa pergunta também foi colocada a Ross Brown durante o programa de rádio In Conversation With… na BBC 4. “Essa é realmente uma pergunta fácil: Penso que Max Verstappen é o próximo no trono“, afirmou o Director da Fórmula 1.

“A Fórmula 1 tem atualmente muitos jovens talentosos a mostrarem-se Há neste momento alguns pilotos brilhantes , como Charles Leclerc e Lando Norris”. Durante a entrevista, perguntou-se também a Brawn qual dos jovens britânicos que ele considera ser o melhor neste momento. “Penso que é um empate entre Lando Norris e George Russell. Não gostaria de dizer qual dos dois vai ser o mais forte no futuro”, conclui Brawn.