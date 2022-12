F1, Ross Brawn: “Novos regulamentos precisam de mais uma época” | AutoSport

Já se sabia que os resultados da introdução dos novos regulamentos demorariam algum tempo a serem apreciados e, por conseguinte, Ross Brawn pede mais tempo para vermos os efeitos da nova regulamentação.

Ninguém esperaria que os novos regulamentos nos dessem resultados imediatos, mas vivemos no mundo do imediatismo e na F1 isso também se reflete. Em 2022 vimos melhorias, mas ainda não vimos a F1 que queríamos. Ross Brawn continua confiante de que o caminho iniciado é o certo, sendo necessário mais tempo para que os efeitos sejam mais claros:

“Penso que precisamos de outra época”, disse ele sobre a falta de oportunidades para as equipas fora do top 3. “Na época de 2009, com um novo conjunto de regulamentos, duas ou três equipas conseguiram vantagem e as restantes tiveram dificuldades, mesmo algumas das grandes equipas. Portanto, penso que precisamos de mais uma época. Ao ter novos regulamentos, há equipas que conseguem logo uma boa vantagem. O limite de custos, os carros e as pistas em que tentámos ajudar, o formato das corridas… Tudo está agora afinado para tentar manter a integridade do desporto, mas tornando-o mais competitivo. Portanto, há muitas coisas a empurrar a F1 numa boa direção. Estou otimista”.

Claro que as equipas grandes continuam com vantagem, mas Brawn acredita que essa vantagem irá ser diluída:

“Se tiver uma fábrica totalmente equipada com todas as instalações e uma enorme base de dados de informação – não podemos tirar-lhe isso”, disse Brawn. “Mas houve compromissos e concessões feitas. Com a forma como as coisas estavam, as grandes equipas continuavam a afastar-se das pequenas equipas. Por isso, pelo menos estabilizamos isso. Não creio que haja agora qualquer forma de uma grande equipa ganhar vantagem a um ritmo semelhante ao que costumava fazer. E uma equipa mais pequena inteligente deve conseguir recuperar o atraso”.