F1, Ross Brawn: “Novo formato não deverá ser usado em todas as corridas”

A confirmação do formato das corridas Sprint nada mais trouxe do que a luz verde oficial do que já se esperava que acontecesse. Agora é tempo de testar a solução e verificar a sua viabilidade.

Mas que a ideia se torne num sucesso, Ross Brawn não acredita que possa ser usada em todas as provas, nem se é adequada a todos os circuitos:

“Não sei se este formato seria bem sucedido no Mónaco”, disse Brawn ao site oficial de F1. “Estamos a considerar estes fins-de-semana como sendo eventos do ´Grand Slam´, espalhados pela época, por isso é algo diferente. Acho que não vai ser para toda a época. Penso que será um número limitado de corridas, mas isso está para ser decidido”.

“Um dos desafios foi encontrar um formato que tivesse o equilíbrio certo entre dar-nos a oportunidade de ter talvez uma corrida de formato mais curto, mas que não retirasse nada ao evento principal. Tivemos de encontrar esse equilíbrio. Tratava-se também de encontrar uma solução económica e logística que não tivesse um impacto demasiado severo sobre as equipas”.