F1, Ross Brawn: “Ninguém sabe como os pilotos se vão comportar” | AutoSport

Ross Brawn continua otimista quanto às corridas sprint que acontecerão pela primeira vez no próximo fim de semana, no GP de Silverstone.

Apesar de ainda não sabermos qual a atitude das equipas e dos pilotos na corrida de 100 km, Brawn acredita que o espírito competitivo dos pilotos falará mais alto:

“Penso que foi fascinante em Baku o pequeno sprint que tivemos no final, o que foi excitante”, disse Brawn, citado por Motorsport.com. “Penso que o nosso não será tão agressivo, porque obviamente são mais de 100 quilómetros, pelo que eles têm um pouco mais de tempo. Mas os pilotos de corridas vão correr uns com os outros até num com carrinhos de compras. É da sua natureza querer vencer sempre: e não há nada pior para eles do que serem batidos por alguém. Mesmo que se possa argumentar que o sprint é apenas o precursor do evento principal, a corrida, penso que eles quererão mostrar quem é o mais rápido, e quem é o mais forte”.

“Não queríamos ter nenhum obstáculo na qualificação, nenhuma escolha de pneus na qualificação e o mesmo no sprint: tentámos criar uma situação em que ninguém ficaria em desvantagem na corrida pela sua escolha de pneus. Penso que nenhum de nós sabe como os pilotos se vão comportar, se serão conservadores, e quanta pressão recebem das suas equipas para serem conservadores ou agressivos. Pessoalmente, estou muito otimista. Penso que vai ser um evento muito bom, uma grande corrida. Porque pensamos que Max [Verstappen] ou Lewis [Hamilton] vão ter uma mentalidade diferente naquela primeira curva, porque é um sprint? Acho que não. Mas é isso que precisamos de descobrir”.