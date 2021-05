F1: Ross Brawn não espera batalhas tão renhidas em 2022 | AutoSport

A chegada de novas regulamentações em 2022 traz a esperança de vermos corridas melhores, com mais lutas em pista, mais emoção e mais ação. Mas os fãs devem estar preparados para um primeiro ano abaixo das expetativas.

A tecnologia será completamente diferente, os carro pensados com uma filosofia que pouco tem a ver com os carros atuais, com novas suspensões, novos pneus e novas exigências. será necessário tempo para que as equipas entendam as novas máquinas e que a qualidade do espetáculo melhor. É isso que Ross Brawn espera:

“Sim, penso que é exactamente isso que pode acontecer”, disse Brawn.

“Estamos a desfrutar de um ano vintage, mas os carros continuam a ser incrivelmente difíceis quando se estão a seguir uns aos outros. Poderemos potencialmente dar um passo atrás em termos de competitividade. Mas penso que veremos nos próximos dois anos algumas grandes corridas”.

“Penso que em 2022 teremos uma pré-época mais longa, ou uma série de testes”, disse ele. “Porque com o novo carro temos de dar tempo às equipas para realmente o compreenderem. Penso que estamos a antecipar a realização de pelo menos dois testes de pré-época. Assim, quaisquer pilotos que mudem de equipa terão um pouco mais de tempo, e certamente as equipas terão mais tempo para compreender os seus carros”.