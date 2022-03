F1, Ross Brawn “Não antecipamos o conceito da Mercedes” | AutoSport

O W13 B da Mercedes vai ser o centro das atenções nos próximos dias. A abordagem radical da equipa germânica vai ser alvo de uma análise detalhada pela FIA e FOM nos próximos tempos, como explicou Ross Brawn em entrevista à F1TV.

O responsável técnico da F1 admitiu que o conceito da Mercedes o surpreendeu:

“Não antecipamos o conceito da Mercedes. É um conceito extremo que teremos de analisar para ver se está de acordo com o espírito do regulamento. Tentamos fechar dezenas de hipóteses nos regulamentos mas a inovação na F1 é mesmo assim. Temos de analisar o conceito da Mercedes e entender se está de acordo com o que queremos para este regulamento. As equipas sabem que o regulamento pode ser mudado durante a época com 80% dos votos a favor das equipas e todos sabem disso, como tal o regulamento pode ser mudado se virmos que é necessário para garantirmos que mantemos o rumo que definimos. Quando uma equipa apresenta inovação e novidade não deve ser imediatamente penalizada. Vai haver muita discussão pois a FIA pode analisar e considerar que a ideia é legal mas uma equipa surgir com outro ponto de vista que faz o regulador entender que afinal está para lá da legalidade. Mas é bom ver que um conjunto de regulamentos que todos diziam que era demasiado restritivo estar a criar tantas soluções diferentes.”