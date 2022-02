F1, Ross Brawn: “Não acredito que as novas regras mudem a ordem geral” | AutoSport

O aparecimento dos novos carros são um lembrete de que a nova época está à porta e que finalmente vamos começar a ver o que estes novos regulamentos nos podem dar. Se todos admitem não esperar grandes mudanças em relação ao passado recente, no fundo, há a expectativa para ver se isso realmente se vai materializar, ou de se teremos algumas equipas a surpreender pela positiva. Ross Brawn falou sobre o novo ano e refreou as expectativas:

“Todas as decisões que tomámos foram no sentido de não entorpecer o desporto, mas sim de o tornar mais exequível para mais equipas e de conseguir uma competição mais próxima, tornando-o ainda mais uma meritocracia”, explica ele. “Com uma nova regulamentação, é inevitável que haja algumas áreas que não foram devidamente previstas em termos de flexibilidade”, acrescenta, “que terão de ser melhoradas à medida que formos avançando e não hesitaremos em intervir se descobrirmos que há abusos em certas áreas. Haverá certamente disputas”, admite Brawn, “não seria F1 sem elas. Seria ingénuo pensar que não vamos ter discussões”.

“No entanto, se as equipas souberem que oito equipas e a FIA e a F1 as podem impedir de fazer algo se sentirem que está errado, então serão menos propensas em fazê-lo sabendo que isso pode ser um problema”, acrescentou ele. “Por isso, penso que a governação é algo que também dá outra camada de proteção”.

“Sinceramente, não creio que as regras mudem a ordem geral das coisas dramaticamente. Acho que vai aproximar muito mais o pelotão e acho que vamos ver algumas das equipas do meio da tabela a desafiar – teremos um grupo maior de equipas competitivas. No ano passado, esperávamos sempre que um Mercedes ou um Red Bull ganhasse, a menos que algo diferente acontecesse. Embora tenha havido uma pequena batalha entre McLaren e Ferrari. Penso que foi isso que aconteceu em 2009. Se bem se lembra em 2008, houve uma grande batalha entre duas das grandes equipas e elas preferiram lutar até ao fim e pagaram a fatura em 2009, mas penso que não será assim tão grave. Não estou a prever isso. Podemos até nem atingir os objetivos quanto à facilidade de perseguir outros carros, mas continuaremos a estar tão muito à frente de onde estávamos porque os carros anteriores eram terríveis.”