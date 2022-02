F1, Ross Brawn: “Lewis Hamilton quer bater o recorde de campeonatos” | AutoSport

Lewis Hamilton deverá estar no arranque da época em Barcelona, ao contrário do que algumas teorias davam a entender, com a possibilidade da saída do britânico a ser muito falada nas últimas semanas. Hamilton já deu sinais de vida nas redes sociais afirmando apenas “Estou de volta!”.

Ross Brawn acredita que o piloto da Mercedes quer bater o recorde de campeonatos conquistados e está numa posição privilegiada para o fazer. De acordo com Brawn, os fãs podem preparar-se para um Hamilton focado e ansioso por conseguir o título mundial este ano. “Lewis quer ser o único a ter o recorde de campeonatos do mundo e penso que tem as melhores hipóteses com a Mercedes”, disse ele em conversa com o Sport1. Cada vez mais a hipótese de saída de Hamilton perde força.