F1, Ross Brawn: “GP com dois dias é uma solução…”

De acordo com o Diretor Executivo da Fórmula 1, Ross Brawn, o desporto pode utilizar o formato de um fim de semana com dois dias no futuro. O formato foi testado no Grande Prémio de Emilia Romagna, no circuito de Imola, com uma sessão de treinos livres seguida da qualificação no sábado e corrida ao domingo.

Nem todos são a favor do formato, com críticas de que este pode prejudicar os promotores das corridas, com menos dias para poderem vender bilhetes. Já outros são da opinião que o formato traz mais incertezas e que pode até ajudar às equipas com calendários mais preenchidos.

“A experiência em Imola deveu-se a razões logísticas, com os carros a virem de Portugal. Houve aspetos positivos e outros menos positivos, mas este formato pode ser um possibilidade no futuro. É uma boa solução caso for preciso”, disse Brawn ao La Gazzetta dello Sport.

Brawn também apontou a um calendário de 22 corridas por temporada, com uma das soluções a ser alternar os trabalhadores em cada Grande Prémio (algo que também pode resolver a questão de possíveis despedimentos com a entrada em vigor do teto orçamental).

“Antes tínhamos 18 a 19 corridas, mas também muitos testes antes e depois da temporada e aí as equipas alternavam os seus trabalhadores, por isso, essa é uma possível abordagem para o futuro”, afirmou Brawn.