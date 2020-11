F1, Ross Brawn: “Foi um choque tremendo”

Ross Brawn, diretor desportivo da F1 comentou o incidente de Romain Grosjean e aponta o que terá de ser avaliado.

A F1 não para e vai começar a avaliar as principais causas do acidente de Grosejan. Ross Brawn explicou os pontos que serão tido em atenção:

“Foi um choque tremendo, pois o fogo é algo que eu não via na F1 há muito tempo”, disse ele. “Questionei imediatamente o que poderia ter causado isso, já que o depósito de combustível está tão bem protegido. Obviamente, há óleo no carro e outros fluidos, mas foi estranho quando vi o incêndio. Só depois de ver a gravidade do acidente que consegui entender como o combustível escapou. Então, o primeiro choque foi ver o fogo.”

“A FIA, vai trabalhar com a equipa e terá de entender a dinâmica do que aconteceu no acidente para ver se melhorias são possíveis. Foi um impacto bastante severo e há limites para o que somos capazes de conter ou controlar. Mas penetrar na barreira assim tem que ser entendido. Também é preciso entender por que houve um incêndio e por que o carro se partiu em dois. ”