F1, Ross Brawn: “Ferrari tem longo caminho pela frente”

A sitaução da Ferrari não é fácil e as preocupações em relação as performances da Scuderia são justificadas. Ross Brawn acredita que a equipa tem um longo caminho pela frente.

Não era este o começo de época que a Ferrari tinha em mente. O carro de 2020 está muito longe de ser competitivo e a equipa continua a errar na sua abordagem às corridas. Ross Brawn antecipa um longo caminho para a equipa vermelha:

“Charles esteve muito bem em aceitar a culpa pelo acidente, mas isso não ajuda. Dito isso, é desporto e essas coisas podem acontecer mas parece que os engenheiros da fábrica têm muito trabalho a fazer.”

“Um dos maiores problemas para a Ferrari é que, de todas as equipas do grid, é a que sofre um escrutínio mais próximo dos media, principalmente na Itália. Sei por experiência própria que a pressão dos media na Itália pode ser incrivelmente intensa, e é precisa garantir que não chega ao seu pessoal.”

“A gestão precisa lidar com isso e garantir que a equipa mantenha a fé e mantenha o foco no que precisa ser feito. Eles não vão mudar isso da noite para o dia e há um longo caminho pela frente. Eles precisam encontrar se existe um problema fundamental com o carro – e eles precisam descobrir isso rapidamente – porque claramente eles estão um pouco fora do ritmo “.