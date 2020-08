F1, Ross Brawn: Ferrari precisa “de transformar uma perda num ganho…”

Na sua coluna no f1.com, o Diretor Executivo da Fórmula 1, Ross Brawn, comentou o momento da Ferrari e de Sebastian Vettel, afirmando que é preciso tentar resolver a situação

“Foi mais um fim de semana difícil para o Sebastian. Conheci estas situações na minha carreira e quando era assim sentava-me com o piloto, um a um, e tentava compreender quais eram os problemas”.

“Em seguida, procurava trazer pessoas para a discussão, engenheiros, etc., que vão ser úteis para melhorar as coisas. Cabe ao Sebastian e à equipa saber como vão lidar com o resto da temporada”.

“Eles têm claramente um piloto muito frustrado. Precisam de encontrar formas de o manter unido durante o resto do ano, para interesse de ambos. Precisam de tentar transformar uma perda num ganho”.