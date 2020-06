F1: Ross Brawn explica diferenças nos Grandes Prémios

Os Grandes Prémios de 2020 vão ser diferentes do que estamos habituados.Ao f1.com, Ross Brawn explicou como vão ser as primeiras corridas de 2020.

Cerimónias do pódio

As cerimónias do pódio serão diferentes. Brawn explicou que: “O procedimento do pódio não pode ser o mesmo, mas estamos a pensar fazer algo na grelha depois da corrida. Uma das opções seria alinhar os carros na pista e os pilotos ficariam na frente deles. Também não podemos apresentar troféus, porque não cumpre o distanciamento. Agora estamos a ver como podemos fazer isso na televisão”.

A Grelha

O hino nacional, tocado antes de cada Grande Prémio, com os pilotos a alinharem-se na frente da grelha também não vai ser possível, pelo menos para já.

“Não podemos ter todos os pilotos juntos para o hino nacional, juntamente com os FIA Future Stars. Quanto a isso, nós mandamos os uniformes e eles mandam vídeos com uma mensagem, para fazermos algo divertido” – explicou Brawn.

Parada dos pilotos

Horas antes dos Grandes Prémios, os pilotos costumam desfilar pela pista. Infelizmente, isso também não será possível.

“A parada dos pilotos não vai acontecer porque não podemos ter 20 pilotos juntos. Por isso, vamos entrevistar um a um, em frente às garagens”. – finalizou Brawn.