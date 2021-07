F1, Ross Brawn: “estas penalizações serão debatidas durante muito tempo…” | AutoSport

Ross Brawn, diretor Geral da Fórmula 1 ‘desviou-se’ na medida do possível do tema difícil das penalizações no GP da Áustria, pois sendo Diretor Geral da F1, não lhe fica bem tomar partidos, e por isso, foi como se esperava, politicamente correto: “Houve algumas decisões difíceis relativamente às penalizações na corrida. Ninguém, incluindo os Comissários Desportivos, quer ver penalizações, e penso que estas penalizações serão debatidas durante muito tempo. Mas igualmente, não podemos ter ‘agressões’ não regulamentadas na pista.

Também não é o que queremos ver. Encontrar esse equilíbrio nem sempre é fácil”, escreveu na sua coluna. A verdade, é que há uma situação que é como azeite em água, não engana vem sempre ao cimo: o simples facto de haver tanta gente a debater o assunto, mais de 24 horas depois da corrida, significa que as penalizações foram polémicas, e a maioria das opiniões são extremamente negativas, pois não levam em conta o contexto em que foram atribuídas. A sensação que ficou, foi que os comissários, quando penalizaram Lando Norris pela sua luta com Sergio Pérez, tentaram permanecer coerentes. Pelo teor da maioria das críticas, basicamente insistiram no erro…