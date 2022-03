F1, Ross Brawn: “Esperava que as equipas antecipassem o problema” | AutoSport

O “Porpoising” ou efeito oscilatório tem sido um dos temas mais em foco neste arranque de época na F1. O problema afetou a grande maioria das equipas, que ficaram surpreendidas com o comportamento dos carros. Quem também ficou surpreendido foi Ross Brawn que esperava que as equipas estivessem preparadas para o problema:

“Estou um pouco surpreendido por alguns deles terem sido apanhados de surpresa, porque pensei que teriam antecipado isso no túnel de vento, mas pode-se ver na pista que alguns já minimizaram o efeito, por isso há soluções”, disse Brawn. “Suspeito que as soluções podem estar a reduzir um pouco o desempenho, e um desempenho mais forte pode colocá-los no limite [com o efeito a fazer-se sentir mais ] – mas essa é uma decisão que as equipas devem tomar sobre a forma como afinam o carro. Se alguma vez se tornar um problema, tenho a certeza que a FIA pode encontrar alguns ajustes na parte de baixo para reduzir a sensibilidade”.