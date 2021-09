F1: Ross Brawn espera campeonato ganho em pista e não na sala de comissários | AutoSport

Sobre o acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen em Monza, Ross Brawn escreveu na sua coluna de opinião semanal, que espera um campeonato ganho dentro de pista e não na sala dos comissários, mas que pensa que nenhum dos pilotos vai recuar até Abu Dhabi.

“Os adeptos estarão divididos, tenho a certeza. É evidente que ambos os pilotos poderiam tê-lo evitado. Em última análise, penso que é outra consequência de dois tipos se enfrentarem de frente e não quererem ceder. É uma pena que tenham acabado na gravilha porque poderia ter sido uma grande corrida – e nós ficámos privados disso”, começou opr escrever Brawn, no website da Fórmula 1. “Neste momento há dois galos na quinta e estamos a ver as consequências disso. Penso que nenhum dos dois irá ceder em qualquer momento durante o resto do ano, mas espero que o campeonato seja ganho na pista e não nas barreiras ou na sala dos comissários”.