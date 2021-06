F1, Ross Brawn: “Boa decisão trazer Fernando Alonso de volta” | AutoSport

Aos poucos, Fernando Alonso vai concluindo a sua adaptação à F1, neste seu regresso, e volta a mostrar o que fez dele um dos melhores do grid. Ross Brawn considera que o espanhol foi uma boa opção para a Alpine.

O GP de França terá sido uma das melhores exibições até agora de Alonso e Brawn elogiou a prestação do #14:

“Estamos a ver sinais do velho Fernando, o que é óptimo”, disse Brawn na sua coluna para F1.com. “Penso que foi uma boa decisão da Renault/Alpine trazê-lo de volta. A estabilidade que ele vai trazer à equipa não pode ser subestimada. Ter a experiência de um bicampeão altamente motivado, é extremamente valioso. A equipa passou por várias mudanças, e eles irão beneficiar do seu contributo”.

Já Alonso admitiu que estava cada vez mais feliz e adaptado:

“Estou feliz”, disse Alonso. “Estou mais feliz a cada corrida. Em Portugal e Barcelona, demos um passo em frente em termos de competitividade mas Mónaco e Baku deixaram-nos com algumas dúvidas. Fomos pouco competitivos com alguns problemas no carro. Agora, voltando a um circuito convencional, foi um alívio ver que estamos a ter um bom desempenho e a lutar pelo top 10. Foi um bom domingo, bons pontos para a equipa, mais quatro pontos no bolso, penso que é uma boa execução, terminar em frente tanto da Ferraris como da Aston Martin. Para o resto do campeonato, vamos subir e descer um pouco, dependendo das características do circuito, mas estou contente por podermos extrair o máximo do carro”.